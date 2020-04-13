2020-04-13T16:14:24+03:00
Общество

Новый детский сад построили в Сургутском районе на 300 мест

Помещения полностью оснащены всем необходимым
Руслан Савинов
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Новый детский сад построили в Сургутском районе на 300 мест. Фото администрации муниципалитета.Новый детский сад построили в Сургутском районе на 300 мест. Фото администрации муниципалитета.
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В Сургутском районе в поселке Нижнесортымский полностью завершили строительство детсада. По данным пресс-службы администрации муниципалитета, здание оборудовано игровыми комнатами, спортивно-оздоровительным комплексом и бассейном.

- Инвестор построил здание детсада за внебюджетные средства, в дальнейшем будет осуществлен его выкуп посредством бюджетных источников, - пояснил депутат Думы района Оразхан Калиев.

Помещения уже полностью оснащены всем необходимым: установлена мебель, смонтированы технические устройства, произведена уборка. Уже получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Вскоре детский сад на 300 мест примет своих юных воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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