Новый детский сад построили в Сургутском районе на 300 мест
В Сургутском районе в поселке Нижнесортымский полностью завершили строительство детсада. По данным пресс-службы администрации муниципалитета, здание оборудовано игровыми комнатами, спортивно-оздоровительным комплексом и бассейном.
- Инвестор построил здание детсада за внебюджетные средства, в дальнейшем будет осуществлен его выкуп посредством бюджетных источников, - пояснил депутат Думы района Оразхан Калиев.
Помещения уже полностью оснащены всем необходимым: установлена мебель, смонтированы технические устройства, произведена уборка. Уже получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Вскоре детский сад на 300 мест примет своих юных воспитанников.
ИСТОЧНИК KP.RU