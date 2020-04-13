2020-04-13T16:05:02+03:00
Общество

В Мегионе приступили к тотальной санобработке города

Поливомоечные машины вычистят общественные пространства
Руслан Савинов
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В Мегионе приступили к тотальной санобработке города. Фото администрации Мегиона.В Мегионе приступили к тотальной санобработке города. Фото администрации Мегиона.
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В Мегионе ведется работа по санитарной обработке общественных территорий города для предотвращения распространения коронавируса.

- К проведению дезинфекции в первую очередь приступили на главной площади Мегиона, на прилегающей к памятнику воину-освободители территории, в сквере 500-миллионной тонны нефти и площадке рядом с мемориалом Первооткрывателям мегионской нефти, - пояснили власти города.

Известно, что цистерна поливомоечной машины заполнена хлорсодержащей смесью. К ночи ею обработают автобусные остановки, тротуары, парковки возле ТЦ, места пешеходные переходы.

Прежде, чем начать санобработку площади Мегиона, специалистам пришлось провести разъяснительную работу с находившимися на ней нарушителями самоизоляции: мегионцев просили вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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