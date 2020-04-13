В Мегионе приступили к тотальной санобработке города
В Мегионе ведется работа по санитарной обработке общественных территорий города для предотвращения распространения коронавируса.
- К проведению дезинфекции в первую очередь приступили на главной площади Мегиона, на прилегающей к памятнику воину-освободители территории, в сквере 500-миллионной тонны нефти и площадке рядом с мемориалом Первооткрывателям мегионской нефти, - пояснили власти города.
Известно, что цистерна поливомоечной машины заполнена хлорсодержащей смесью. К ночи ею обработают автобусные остановки, тротуары, парковки возле ТЦ, места пешеходные переходы.
Прежде, чем начать санобработку площади Мегиона, специалистам пришлось провести разъяснительную работу с находившимися на ней нарушителями самоизоляции: мегионцев просили вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU