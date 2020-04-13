13 Апр 2020 2020-04-13T15:53:05+03:00

Сургутянка ответит перед законом за десятки грамм «синтетики». Фото УМВД Сургута. Фото: pixabay.com

Подозреваемая признала, что готовила изъятые наркотики к продаже

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Полиция Сургута около жилого дома задержала подозреваемую, у которой при себе имелись наркотики.

По данным пресс-службы УМВД города, в ходе досмотра у 31-летней сургутянки в карманах джинсов обнаружили 13 свертков из изолирующей ленты темного цвета:

- Внутри каждого из свертков находился полимерный пакет на застежке с порошкообразным веществом светлого цвета, - пояснили стражи порядка.

Экспертиза в лаборатории показала, что изъятое вещество – «синтетика» общей массой более 15 грамм.

- Сургутянка пояснила, что вещество готовила для продажи. Женщина не имеет работы, ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности, - сообщили полицейские.

В квартире у нее нашли еще 14 грамм запрещенных веществ. Возбуждены уголовные дела. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU