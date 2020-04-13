Сургутянка ответит перед законом за десятки грамм «синтетики»
Полиция Сургута около жилого дома задержала подозреваемую, у которой при себе имелись наркотики.
По данным пресс-службы УМВД города, в ходе досмотра у 31-летней сургутянки в карманах джинсов обнаружили 13 свертков из изолирующей ленты темного цвета:
- Внутри каждого из свертков находился полимерный пакет на застежке с порошкообразным веществом светлого цвета, - пояснили стражи порядка.
Экспертиза в лаборатории показала, что изъятое вещество – «синтетика» общей массой более 15 грамм.
- Сургутянка пояснила, что вещество готовила для продажи. Женщина не имеет работы, ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности, - сообщили полицейские.
В квартире у нее нашли еще 14 грамм запрещенных веществ. Возбуждены уголовные дела. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU