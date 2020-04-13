Сургутские врачи спасли жизнь 4-летнему пациенту

13 Апр 2020 2020-04-13T15:41:08+03:00

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Врачи Окружного кардиодиспансера спасли 4-летнего сургутянина с нарушением ритма сердца. По данным представителей медучреждения, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта был диагностирован на приеме у педиатра.

- Сердце малыша разгонялось до 250 ударов в минуту! Помочь ребенку могла только операция. Столь юному пациенту ее выполнили впервые в Югре, - отметили врачи.

Известно, что операция длилась около двух часов:

- Мы довольны результатом. Пациент после процедуры чувствует себя хорошо. Эффект хирургического лечения был виден сразу. Ритм сердца восстанавливается», - отметил интервенционный аритмолог Илья Силин.

ИСТОЧНИК KP.RU