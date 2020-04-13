Сургутские врачи спасли жизнь 4-летнему пациенту
Врачи Окружного кардиодиспансера спасли 4-летнего сургутянина с нарушением ритма сердца. По данным представителей медучреждения, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта был диагностирован на приеме у педиатра.
- Сердце малыша разгонялось до 250 ударов в минуту! Помочь ребенку могла только операция. Столь юному пациенту ее выполнили впервые в Югре, - отметили врачи.
Известно, что операция длилась около двух часов:
- Мы довольны результатом. Пациент после процедуры чувствует себя хорошо. Эффект хирургического лечения был виден сразу. Ритм сердца восстанавливается», - отметил интервенционный аритмолог Илья Силин.
ИСТОЧНИК KP.RU