2020-04-13T15:32:39+03:00
Общество

Геологическое предприятие в Югре задолжало работникам 8 млн рублей

В дело вмешалась прокуратура
Руслан Савинов
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Геологическое предприятие в Югре задолжало работникам 8 млн рублейГеологическое предприятие в Югре задолжало работникам 8 млн рублейФото: pixabay.com
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Правоохранители Мегиона проверили соблюдение требований трудового законодательства на геологическом предприятии.

Установлено, что перед 195 работниками организация имела задолженность по заработной плате за февраль 2020 года на сумму более восьми миллионов рублей.

- По выявленным нарушениям прокуратура Мегиона руководителю предприятия внесла представление об их устранении, а также возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», - пояснили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В итоге к настоящему моменту долги по заплате перед работниками полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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