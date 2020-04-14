Погода в Югре 14 апреля: местами мокрый снег и дождь
В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 14 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, дождь. Ветер восточный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +4 градуса, днем +8, +13 градусов.
В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +10 градусов.
В Сургуте станет облачно и не ожидается осадков. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +4, +6 градусов.
На Руси этот день называли «Марья Пустые щи». По погоде отмечали: если лед сходит легко и быстро на реках, то весь год будет легким и хорошим.
ИСТОЧНИК KP.RU