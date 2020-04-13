В Сургутском районе помогли почти 1500 бездомным

13 Апр 2020 2020-04-13T15:00:32+03:00

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В 2019 году в Сургутском районе сотрудники центра адаптации для лиц без определенного места жительства оказали помощь 1429 людям, большинство из них пожилые и инвалиды, а 40% - бывшие заключенные исправительных колоний.

По данным пресс-службы муниципалитета, из общего числа пациентов 2019 года 33 человека трудоустроены, 30 - получили новые паспорта, 45 – медполисы и СНИЛС, 228 – регистрацию по месту пребывания, без которой невозможно встать на учет в центр занятости, получать соцподдержку.

Кроме того, 19 югорчананм помогли оформить пенсию, 13 - инвалидность, 8 - поместили в интернаты, 4 - отправили домой, 8 - помогли восстановить связь с родственниками.

Добавим, что жители Сургутского района могут сообщать о бездомных по следующим телефонам, чтобы им оказали помощь: 8(3462)32-92-50, 8(3462)550-971, 41-96-50.

ИСТОЧНИК KP.RU