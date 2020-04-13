Ряд поездов в Югре изменили расписание движения из-за коронавируса
По причине сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России РЖД изменило расписание движения ряда поездов. Некоторые из них курсируют и по территории ХМАО.
Так, изменения коснулись поезда «Тюмень – Нижневартовск». Движение поезда отменено из Тюмени с 23 июня, из Нижневартовска - с 3 июля.
Далее поезд «Омск – Нижневартовск»: он будет курсировать из Омска с 16 апреля один раз в четыре дня; из Нижневартовска с 18 апреля один раз в четыре дня.
Поезд «Пенза – Нижневартовск». Его рейсы буду через день, отправлением из Пензы с 15 апреля по нечетным числам, отправление из Нижневартовска с 18 апреля по четным числам.
Наконец, что касается поезда «Нижневартовск – Адлер». Он отменяется из Нижневартовска с 24 июня, из Адлера – с 29 июня.
Добавим, что билеты можно вернуть без каких-либо штрафов и сборов до 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU