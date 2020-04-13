2020-04-13T14:49:52+03:00
Общество

Ряд поездов в Югре изменили расписание движения из-за коронавируса

Некоторые из них и вовсе временно прекратили рейсы
Руслан Савинов
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Ряд поездов в Югре изменили расписание движения из-за коронавирусаРяд поездов в Югре изменили расписание движения из-за коронавирусаФото: pixabay.com
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По причине сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России РЖД изменило расписание движения ряда поездов. Некоторые из них курсируют и по территории ХМАО.

Так, изменения коснулись поезда «ТюменьНижневартовск». Движение поезда отменено из Тюмени с 23 июня, из Нижневартовска - с 3 июля.

Далее поезд «Омск – Нижневартовск»: он будет курсировать из Омска с 16 апреля один раз в четыре дня; из Нижневартовска с 18 апреля один раз в четыре дня.

Поезд «Пенза – Нижневартовск». Его рейсы буду через день, отправлением из Пензы с 15 апреля по нечетным числам, отправление из Нижневартовска с 18 апреля по четным числам.

Наконец, что касается поезда «Нижневартовск – Адлер». Он отменяется из Нижневартовска с 24 июня, из Адлера – с 29 июня.

Добавим, что билеты можно вернуть без каких-либо штрафов и сборов до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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