В Нижневартовске выписали более 100 протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция Нижневартовска и управление муниципального контроля продолжают мероприятия по выявлению фактов нарушения самоизоляции вартовчанами.
- Специальные патрули проверяют любимые места отдыха вартовчан: Комсомольское озеро, площадь Нефтяников и прочие. Массового скопления не выявлено. Всем, кто без особой причины вышел из дома, были даны разъяснения, - заявил заместитель главы города Николай Лукаш.
Он отметил, что с начала эпидемического периода сотрудниками УВД Нижневартовска составили более ста протоколов об административных нарушениях.
- Все случаи - нарушение обязательного режима самоизоляции. Сумму штрафа выносит суд, - уточнили представители правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU