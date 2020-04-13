13 Апр 2020 2020-04-13T14:19:45+03:00

В Нижневартовске выписали более 100 протоколов о нарушении самоизоляции Фото: pixabay.com

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Полиция Нижневартовска и управление муниципального контроля продолжают мероприятия по выявлению фактов нарушения самоизоляции вартовчанами.

- Специальные патрули проверяют любимые места отдыха вартовчан: Комсомольское озеро, площадь Нефтяников и прочие. Массового скопления не выявлено. Всем, кто без особой причины вышел из дома, были даны разъяснения, - заявил заместитель главы города Николай Лукаш.

Он отметил, что с начала эпидемического периода сотрудниками УВД Нижневартовска составили более ста протоколов об административных нарушениях.

- Все случаи - нарушение обязательного режима самоизоляции. Сумму штрафа выносит суд, - уточнили представители правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU