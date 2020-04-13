Власти ХМАО: недостатки в работе дистанционных ресурсов образования полностью решены

13 Апр 2020 2020-04-13T13:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Как известно, большинство школ ХМАО полностью перешли на дистанционное обучение. Вслед за этим специалисты предприняли шаги по предотвращению сбоев и по наращиванию мощностей серверов:

- Техническая поддержка сервисов работает круглые сутки, все сервисы работают стабильно, - уверил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Родителям напоминают, что организация учебного процесса онлайн — вынужденная мера. Сам процесс организован не только с помощью дистанционных платформ, но и в режиме реального времени в виде вебинаров.

Практикуются разные подходы: мессенджеры, изменения школьного расписания.

- Если вы чувствуете, что что-то идет не так, обсудите это с педагогами и найдите консенсус, - обратились в югорчанам чиновники сферы образования.

Добавим, что итоговая госаттестация для 9 классов планируется на досрочный период сдачи экзаменов, то есть после майских праздников, а основной период в июне.

Минпросвещения РФ рекомендовало принимать только два основных экзамена: русский и математику, так будет и в ХМАО.

- Досрочный период сдачи экзаменов для 11 класса совмещен с основным периодом, который предварительно планируется с 6 по 8 июня. В случае необходимости, будут сдвигаться и приемные экзамены в вузе, - пояснил Алексей Дренин.

ИСТОЧНИК KP.RU