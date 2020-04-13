Соцработники Югры оказали помощь 5000 пожилым югорчанам на самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T13:19:23+03:00

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Помощь в бесконтактной доставке на дом необходимой продукции оказана 7750 югорчанам, в том числе более 5 000 гражданам старше 65 лет, 170 гражданам с хроническими заболеваниями, 189 семьям с детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального департаменты соцразвития.

Кроме того, 172 югорчанина получили срочную помощь: продуктовые наборы и предметы первой необходимости. В этой работе задействованы работники учреждений соцобслуживания и волонтеры. Добавим, что в муниципалитетах Югры действуют телефоны, по которым можно обратиться ха помощью в связи с эпидемиологической ситуацией.

Приводим полный список номеров: Белоярский район – 89048852278, Березовский район - 8 9026296325, Когалым – 89505063937, Кондинский район – 89026270095, Лангепас -89044868656, Мегион – 89044568625, Нижневартовск – 89028536690, Нижневартовский район – 89527015656, Нефтеюганск – 89588844142, Нефтеюганский район – 89088899835, Нягань – 89048841673, Октябрьский район – 89582757175, Покачи – 89227764102, Пыть-Ях – 89224202515, Радужный – 89044809293, Сургут – 89527163461, Сургутский район - 89124141210, 89048805534, 89227630492, Советский район – 89519763063, Урай – 89088901922, Ханты-Мансийск: 89028172073, Ханты-Мансийский район – 89028172073, Югорск – 89519762385.

ИСТОЧНИК KP.RU