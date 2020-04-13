2020-04-13T13:01:51+03:00
Общество

Более 30 тысяч семей Югры получат дополнительные средства на детей до трех лет

Заявления подают в электронном виде
Руслан Савинов
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Более 30 тысяч семей Югры получат дополнительные средства на детей до трех летБолее 30 тысяч семей Югры получат дополнительные средства на детей до трех летФото: pixabay.com
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Семьям ХМАО, имеющим или имевшим право на маткапитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере пять тысяч рублей, которую предоставят на каждого ребенка в возрасте до трех лет. По данным пресс-службы думы Югры, деньги выделяют в соответствии с Указом Президента РФ.

- Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, при этом она не уменьшает размер маткапитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры соцпомощи, – отметила парламентарий Югры Наталья Западнова.

Добавим, что для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале ПФР или Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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