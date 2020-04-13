2020-04-13T12:53:12+03:00
Общество

Дезинфекцию дорожной сети проведут в Нижневартовске

Немедленному началу обработки мешает неустойчивая погода
Руслан Савинов
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Дезинфекцию дорожной сети проведут в НижневартовскеДезинфекцию дорожной сети проведут в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Наряду с обработкой подъездов многоквартирных домов в Нижневартовске вскоре приступят к масштабной дезинфекции дорог для предотвращения распространения коронавируса. По данным пресс-службы администрации города, коммунальщики обеспечены всем необходимым:

- Коммунальные службы готовы. Пока проведение такой обработки будет неэффективным, поскольку у нас еще сохраняется минусовая температура. При таких погодных условиях дезинфицирующий состав теряет свои свойства, - уточнил заместитель главы города Максим Коротаев.

Добавим, что для санобработки улиц планируют задействовать четыре поливомоечных автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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