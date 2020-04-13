Дезинфекцию дорожной сети проведут в Нижневартовске
Наряду с обработкой подъездов многоквартирных домов в Нижневартовске вскоре приступят к масштабной дезинфекции дорог для предотвращения распространения коронавируса. По данным пресс-службы администрации города, коммунальщики обеспечены всем необходимым:
- Коммунальные службы готовы. Пока проведение такой обработки будет неэффективным, поскольку у нас еще сохраняется минусовая температура. При таких погодных условиях дезинфицирующий состав теряет свои свойства, - уточнил заместитель главы города Максим Коротаев.
Добавим, что для санобработки улиц планируют задействовать четыре поливомоечных автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU