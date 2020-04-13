13 Апр 2020 2020-04-13T11:56:28+03:00

Три пациента с коронавирусом в Югре находятся в тяжелом состоянии Фото: pixabay.com

Жизнь одного из троих поддерживает аппарат ИВЛ

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За последние сутки в ХМАО не зарегистрировано новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

- Из 41 лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции в Югре три пациента находятся в тяжелом состоянии, один из них на аппарате ИВЛ, - отметили представители регионального департамента здравоохренения.

Уточняется, что остальные 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, а пять - выписаны в связи с полным выздоровлением.

Кроме того, от регионального оперштаба стало известно, что досрочного окончания учебного года в ХМАО не планируется:

- В Югре созданы все условия для обеспечения дистанционного обучения, - отметили власти ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU