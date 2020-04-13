Бездомных Сургутского района помещают на карантин
Cоциальный патруль Сургутского районного центра адаптации для лиц без определенного места жительства работает в усиленном режиме в рамках мер по предостращению распространения коронавируса
- Специалисты ежедневно выезжают на поиски бездомных. Рейды проводятся совместно полицейскими и волонтерами. Сопатруль работает по сообщениям жителей муниципалитета. К настоящему моменту патруль обнаружил и доставил на карантин в районный центр адаптации 19 человек: из них 16 находятся в центре, троих забрала полиция, - отметили члены патруля.
- Мы делаем всё возможное, чтобы бездомные граждане не заразились коронавирусом и не передавали инфекцию дальше, - прокомментировал другой участник отряда.
Известно, что социальная реабилитация бездомных начнется после снятия карантина. Бродягам помогут в миграционных службах, медучреждениях, паспортных столах, и центрах занятости.
- Сейчас работаем в экстренном порядке, -пояснил, директор Сургутского районного центра соцадаптации для лиц без определенного места жительства Эдуард Каримов.
ИСТОЧНИК KP.RU