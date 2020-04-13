2020-04-13T11:45:22+03:00
Общество

Бездомных Сургутского района помещают на карантин

Ни у кого из бродяг инфекции не выявлено
Руслан Савинов
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Бездомных Сургутского района помещают на карантинБездомных Сургутского района помещают на карантинФото: pixabay.com
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Cоциальный патруль Сургутского районного центра адаптации для лиц без определенного места жительства работает в усиленном режиме в рамках мер по предостращению распространения коронавируса

- Специалисты ежедневно выезжают на поиски бездомных. Рейды проводятся совместно полицейскими и волонтерами. Сопатруль работает по сообщениям жителей муниципалитета. К настоящему моменту патруль обнаружил и доставил на карантин в районный центр адаптации 19 человек: из них 16 находятся в центре, троих забрала полиция, - отметили члены патруля.

- Мы делаем всё возможное, чтобы бездомные граждане не заразились коронавирусом и не передавали инфекцию дальше, - прокомментировал другой участник отряда.

Известно, что социальная реабилитация бездомных начнется после снятия карантина. Бродягам помогут в миграционных службах, медучреждениях, паспортных столах, и центрах занятости.

- Сейчас работаем в экстренном порядке, -пояснил, директор Сургутского районного центра соцадаптации для лиц без определенного места жительства Эдуард Каримов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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