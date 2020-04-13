Вартовчанину грозят десятки лет тюрьмы за килограмм наркотиков
Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение в отношении местного жителя. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
По данным следствия, обвиняемый получил от пока неустановленного лица запрещенные вещества общей массой 834 грамма, которые собирался сбыть наркозависимым
- Часть наркотиков злоумышленник разместил в тайниках-закладках. Однако в октябре 2019 года его задержали, - пояснил стражи порядка.
Суд заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело на рассмотрении. Наказанием может стать лишение свободы от 15 лет до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU