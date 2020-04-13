13 Апр 2020 2020-04-13T10:54:33+03:00

Вартовчанину грозят десятки лет тюрьмы за килограмм наркотиков Фото: pixabay.com

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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение в отношении местного жителя. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По данным следствия, обвиняемый получил от пока неустановленного лица запрещенные вещества общей массой 834 грамма, которые собирался сбыть наркозависимым

- Часть наркотиков злоумышленник разместил в тайниках-закладках. Однако в октябре 2019 года его задержали, - пояснил стражи порядка.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело на рассмотрении. Наказанием может стать лишение свободы от 15 лет до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU