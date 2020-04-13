Ханты и манси рассказали югорчанам, как пережить самоизоляцию

13 Апр 2020 2020-04-13T10:37:53+03:00

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Коренные народы Югры, ханты и манси, знают о разных видах самоизоляции как никто другой. Подробнее об этом рассказали сотрудники «Окружного Дома народного творчества ХМАО».

- В условиях, когда югорский климат не настроен к человеку дружелюбно, а до ближайшего родственника или приятеля необходимо ехать несколько десятков километров в оленьей упряжке по замерзшей тундре, то люди стремились находиться как можно ближе к семье, к дому. И как следствие, совместный досуг родителей и детей был очень разнообразен, - напомнили югорчанам на самоизоляции.

Отмечается, что у коренных народов старшие рассказывают детям сказки и загадывают загадки, мастерят игрушки и учат, через детские забавы, как выжить в непростых условиях севера.

- Игрушки имели не только развлекательный характер, но и служили средством защиты ребенка от влияния потусторонних сил, - отмечали сам коренные народы.

Именно для жителей ХМАО на самоизоляции народный мастер России и обладатель титула «Супер-Бабушка Ханты-Мансийска - 2019» Мария Эккерт провела мастер-класс по изготовлению игрушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/772721" frameborder="0"></iframe> Игрушки обских угров - бытовое и обережное значения.

ИСТОЧНИК KP.RU