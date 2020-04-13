Ханты и манси рассказали югорчанам, как пережить самоизоляцию
Коренные народы Югры, ханты и манси, знают о разных видах самоизоляции как никто другой. Подробнее об этом рассказали сотрудники «Окружного Дома народного творчества ХМАО».
- В условиях, когда югорский климат не настроен к человеку дружелюбно, а до ближайшего родственника или приятеля необходимо ехать несколько десятков километров в оленьей упряжке по замерзшей тундре, то люди стремились находиться как можно ближе к семье, к дому. И как следствие, совместный досуг родителей и детей был очень разнообразен, - напомнили югорчанам на самоизоляции.
Отмечается, что у коренных народов старшие рассказывают детям сказки и загадывают загадки, мастерят игрушки и учат, через детские забавы, как выжить в непростых условиях севера.
- Игрушки имели не только развлекательный характер, но и служили средством защиты ребенка от влияния потусторонних сил, - отмечали сам коренные народы.
Именно для жителей ХМАО на самоизоляции народный мастер России и обладатель титула «Супер-Бабушка Ханты-Мансийска - 2019» Мария Эккерт провела мастер-класс по изготовлению игрушек.
Игрушки обских угров - бытовое и обережное значения.
ИСТОЧНИК KP.RU