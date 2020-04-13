13 Апр 2020 2020-04-13T10:25:17+03:00

Лечение ВИЧ - положительным людям в Югре доставляют домой во время самоизоляции Фото: pixabay.com

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Специалисты «Центра СПИД ХМАО» доставляют лекарственные препараты на дом пациентам, живущим с ВИЧ + статусом и находящимся на самоизоляции по причине коронавируса. Доставка возможна в городах: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях.

- К настоящему моменту уже более 250 пациентов обеспечены антиретровирусными препаратами на дому. Во время выездов персонал использует специальные средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, медицинские шапочки, - пояснили врачи.

Напомним, телефоны «Центр СПИД» для записи на прием и заявки на доставку препаратов домой: Ханты-Мансийск - 8 (3467) 32-03-60, Нижневартовск - 8 (3466) 43-52-80; 43-30-30, Сургут - 8 (3462) 25-41-55, Пыть-Ях - 8 (3463) 42-82-13.

ИСТОЧНИК KP.RU