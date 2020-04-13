Федеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорог

13 Апр 2020 2020-04-13T09:49:02+03:00

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В рамках дорожной кампании 2020 года в Сургуте отремонтируют четыре участка. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Итак, асфальт заменят на ул. 30 лет Победы - от пр. Пролетарский до пр. Ленина, на ул. Семена Билецкого, по ул. Маяковского - от пр. Мира до ул. Профсоюзов и по ул. Лермонтова.

Известно, что из федерального бюджета на эти цели направят 406 миллионов рублей. Кроме асфальта заменят и светильники, устроят ограждения и восстановят зеленые зоны.

- Сейчас мы направили заявку по дополнительному финансированию из средств федерального бюджета. Если средства выделят сможем отремонтировать еще пять объектов, – пояснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Олег Черемисин.

Добавим, что 72 миллиона рублей направят на борьбу с колейностью на сургутских дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU