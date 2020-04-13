2020-04-13T09:49:02+03:00
Общество

Федеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорог

Работы начнутся в ранее утвержденный срок
Руслан Савинов
Поделиться:
Федеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорогФедеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорогФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В рамках дорожной кампании 2020 года в Сургуте отремонтируют четыре участка. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Итак, асфальт заменят на ул. 30 лет Победы - от пр. Пролетарский до пр. Ленина, на ул. Семена Билецкого, по ул. Маяковского - от пр. Мира до ул. Профсоюзов и по ул. Лермонтова.

Известно, что из федерального бюджета на эти цели направят 406 миллионов рублей. Кроме асфальта заменят и светильники, устроят ограждения и восстановят зеленые зоны.

- Сейчас мы направили заявку по дополнительному финансированию из средств федерального бюджета. Если средства выделят сможем отремонтировать еще пять объектов, – пояснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Олег Черемисин.

Добавим, что 72 миллиона рублей направят на борьбу с колейностью на сургутских дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти ХМАО: недостатки в работе дистанционных ресурсов образования полностью решены
Соцработники Югры оказали помощь 5000 пожилым югорчанам на самоизоляции
Более 30 тысяч семей Югры получат дополнительные средства на детей до трех лет
Дезинфекцию дорожной сети проведут в Нижневартовске
Три пациента с коронавирусом в Югре находятся в тяжелом состоянии
Бездомных Сургутского района помещают на карантин
Вартовчанину грозят десятки лет тюрьмы за килограмм наркотиков
Ханты и манси рассказали югорчанам, как пережить самоизоляцию
Лечение ВИЧ - положительным людям в Югре доставляют домой во время самоизоляции
Федеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорог
Госавтоинспекторы Югры выявили сто водителей с признаками опьянения
Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса
Югорчанам напомнили, как выбрать качественные яйца к Пасхе
Югорчанин украл трактор под покровом ночи
Огнеборцы ХМАО спасли из пожаров трех югорчан
«Тойота» сбила пешехода на стоянке в Нижневартовске
Погода в Югре 13 апреля: дождь со снегом
Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человек
Югорчанам пояснили порядок медосмотров и получения больничных листов в период пандемии
На Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвой
Погода в Югре 12 апреля: местами мокрый снег и весенний дождь
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 12 апреля 2020 года составило 41 человек
Власти Югры рассказали, как будут поддерживать предпринимателей в период повышенной готовности