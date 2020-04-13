Федеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорог
В рамках дорожной кампании 2020 года в Сургуте отремонтируют четыре участка. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Итак, асфальт заменят на ул. 30 лет Победы - от пр. Пролетарский до пр. Ленина, на ул. Семена Билецкого, по ул. Маяковского - от пр. Мира до ул. Профсоюзов и по ул. Лермонтова.
Известно, что из федерального бюджета на эти цели направят 406 миллионов рублей. Кроме асфальта заменят и светильники, устроят ограждения и восстановят зеленые зоны.
- Сейчас мы направили заявку по дополнительному финансированию из средств федерального бюджета. Если средства выделят сможем отремонтировать еще пять объектов, – пояснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Олег Черемисин.
Добавим, что 72 миллиона рублей направят на борьбу с колейностью на сургутских дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU