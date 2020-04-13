Госавтоинспекторы Югры выявили сто водителей с признаками опьянения

13 Апр 2020 2020-04-13T09:41:16+03:00

Даже режим самоизоляции не уменьшил количество пьяных лихачей

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На дорогах Ханты-Мансийского автономного округа с 4 по 10 апреля сотрудники ГИБДД задержали сто водителей с признаками опьянения: возбуждено 18 уголовных дел в отношении югорчан, повторно управлявших транспортом нетрезвыми.

- «Пьяный» водитель за рулем – очевидная угроза жизни и здоровью участников дорожного движения, - напомнили очевидную истину югорчанам в пресс-службе ГИБДД ХМАО.

Жителей региона просят проявлять ежедневную бдительность и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения грозит уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU