Госавтоинспекторы Югры выявили сто водителей с признаками опьянения
На дорогах Ханты-Мансийского автономного округа с 4 по 10 апреля сотрудники ГИБДД задержали сто водителей с признаками опьянения: возбуждено 18 уголовных дел в отношении югорчан, повторно управлявших транспортом нетрезвыми.
- «Пьяный» водитель за рулем – очевидная угроза жизни и здоровью участников дорожного движения, - напомнили очевидную истину югорчанам в пресс-службе ГИБДД ХМАО.
Жителей региона просят проявлять ежедневную бдительность и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.
Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения грозит уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU