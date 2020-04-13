Югорчанам напомнили, как выбрать качественные яйца к Пасхе

13 Апр 2020 2020-04-13T09:24:45+03:00

Советы будут актуальны не только к празднику, но и в повседневной жизни

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Эксперты советуют при покупке яиц к Пасхе, и не только к ней, обращать сперва внимание на их внешний вид и маркировку. По данным Роспотреднадзора ХМАО, скорлупа яиц должна быть чистой и неповрежденной.

- Каждое яйцо маркируют. На диетических яйцах указывают: вид яиц, категорию и дату сортировки, на столовых - только вид яиц и категорию. Вид яиц при маркировке обозначают: диетические - Д, столовые - С. Категорию яиц обозначают: высшая - В, отборная - О, первая - 1, вторая - 2, третья – 3, - пояснили эксперты правила маркировки.

Отмечается, что согласно ГОСТу диетические яйца хранят не более семи суток, столовые - не более 25 суток при температуре не выше +20.

По словам специалистов, перед использованием яйца следует тщательно промыть с мылом под проточной водой.

Что касается окрашивания: красить яйца можно с помощью специальных пищевых красителей, которые имеются в продаже. На упаковке должны быть информация об изготовителе, дата выработки, состав, условия хранения и срок годности.

Наконец: вареные яйца необходимо хранить на холоде не более 36 часов.

- Не употребляйте сырые яйца во избежание заболевания сальмонеллезом, - особо отметили эксперты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU