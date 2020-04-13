2020-04-13T09:24:45+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, как выбрать качественные яйца к Пасхе

Советы будут актуальны не только к празднику, но и в повседневной жизни
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанам напомнили, как выбрать качественные яйца к ПасхеЮгорчанам напомнили, как выбрать качественные яйца к ПасхеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Эксперты советуют при покупке яиц к Пасхе, и не только к ней, обращать сперва внимание на их внешний вид и маркировку. По данным Роспотреднадзора ХМАО, скорлупа яиц должна быть чистой и неповрежденной.

- Каждое яйцо маркируют. На диетических яйцах указывают: вид яиц, категорию и дату сортировки, на столовых - только вид яиц и категорию. Вид яиц при маркировке обозначают: диетические - Д, столовые - С. Категорию яиц обозначают: высшая - В, отборная - О, первая - 1, вторая - 2, третья – 3, - пояснили эксперты правила маркировки.

Отмечается, что согласно ГОСТу диетические яйца хранят не более семи суток, столовые - не более 25 суток при температуре не выше +20.

По словам специалистов, перед использованием яйца следует тщательно промыть с мылом под проточной водой.

Что касается окрашивания: красить яйца можно с помощью специальных пищевых красителей, которые имеются в продаже. На упаковке должны быть информация об изготовителе, дата выработки, состав, условия хранения и срок годности.

Наконец: вареные яйца необходимо хранить на холоде не более 36 часов.

- Не употребляйте сырые яйца во избежание заболевания сальмонеллезом, - особо отметили эксперты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти ХМАО: недостатки в работе дистанционных ресурсов образования полностью решены
Соцработники Югры оказали помощь 5000 пожилым югорчанам на самоизоляции
Более 30 тысяч семей Югры получат дополнительные средства на детей до трех лет
Дезинфекцию дорожной сети проведут в Нижневартовске
Три пациента с коронавирусом в Югре находятся в тяжелом состоянии
Бездомных Сургутского района помещают на карантин
Вартовчанину грозят десятки лет тюрьмы за килограмм наркотиков
Ханты и манси рассказали югорчанам, как пережить самоизоляцию
Лечение ВИЧ - положительным людям в Югре доставляют домой во время самоизоляции
Федеральный бюджет выделит Сургуту 400 миллионов рублей на ремонт дорог
Госавтоинспекторы Югры выявили сто водителей с признаками опьянения
Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса
Югорчанам напомнили, как выбрать качественные яйца к Пасхе
Югорчанин украл трактор под покровом ночи
Огнеборцы ХМАО спасли из пожаров трех югорчан
«Тойота» сбила пешехода на стоянке в Нижневартовске
Погода в Югре 13 апреля: дождь со снегом
Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человек
Югорчанам пояснили порядок медосмотров и получения больничных листов в период пандемии
На Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвой
Погода в Югре 12 апреля: местами мокрый снег и весенний дождь
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 12 апреля 2020 года составило 41 человек
Власти Югры рассказали, как будут поддерживать предпринимателей в период повышенной готовности