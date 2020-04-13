Огнеборцы ХМАО спасли из пожаров трех югорчан

13 Апр 2020 2020-04-13T09:03:51+03:00

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Пожарно-спасательные подразделения Югры спасли трех человек и 46 эвакуировали с 6 по 12 апреля. По данным пресс-службы регионального МЧС за прошлую неделю произошло 42 пожара, из которых спасено материальных ценностей на сумму более 42 миллионов рублей.

- Горели в основном: дачи, бани, автомобили и объекты жилого сектора. Основными причинами бытовых пожаров стали нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем, - отметили в МЧС ХМАО.

Известно, что от огня пострадали 34 строения, и семь единиц техники. К сожалению, травмы получили два человека, а один - погиб.

Кроме того, пожарные подразделения шесть раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий аварий на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU