«Тойота» сбила пешехода на стоянке в Нижневартовске

13 Апр 2020 2020-04-13T08:15:42+03:00

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В Югре с 10 по 12 апреля три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, 10 апреля в 14:07 на улице Мира в Нижневартовске 41-летний водитель за рулем «Тойота Гайя» осуществлял маневр «движение задним ходом» на автостоянке.

По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода, который двигался справа налево относительно движения автомобиля. В результате аварии пешеход получила травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 41 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 62 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU