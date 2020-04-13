13 Апр 2020 2020-04-13T05:01:24+03:00

Погода в Югре 13 апреля: дождь со снегом. Фото: Савинов Руслан Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже +7 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 13 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь со снегом. Ветер восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +4 градуса, днем +7, +12 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.

В Сургуте станет облачно и не ожидается осадков. Ветер юго-восточный 3-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +4, +5 градусов.

На Руси этот день называли «Ипатий Чудотворец». По погоде отмечали: у Ипатия просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день бесчинствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU