Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года: 41 человек. За сутки ситуация не изменилась. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.
- Три пациента находятся в тяжелом состоянии, один из них на ИВЛ. 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, 5 выписаны в связи с выздоровлением – пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Югре такова: 41 случай заболевания, пять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 5 540 жителей региона, а 6 803 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения. Мы следим за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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