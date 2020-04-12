2020-04-12T22:59:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человекЧисло заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года: 41 человек. За сутки ситуация не изменилась. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Три пациента находятся в тяжелом состоянии, один из них на ИВЛ. 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, 5 выписаны в связи с выздоровлением – пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Югре такова: 41 случай заболевания, пять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 5 540 жителей региона, а 6 803 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения. Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 13 апреля: дождь со снегом
Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2020 года составило 41 человек
Югорчанам пояснили порядок медосмотров и получения больничных листов в период пандемии
На Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвой
Погода в Югре 12 апреля: местами мокрый снег и весенний дождь
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 12 апреля 2020 года составило 41 человек
Власти Югры рассказали, как будут поддерживать предпринимателей в период повышенной готовности
Новая система позволит выявлять югорчан, нарушающих режим самоизоляции
Губернатор Наталья Комарова рассказала о режиме самоизоляции в Югре
Десять киберпреступлений за сутки зарегистрировали в Югре
Коронавирус в Югре, последние новости на 11 апреля 2020: в Сургуте ухудшилось состояние двух пациентов
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 11 апреля 2020 года составило 41 человек
Глава Сургутского района рассказал о видах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Более 130 предприятий ХМАО организовали производство масок
Лучшего врача скорой помощи региона определили в Югре
В первом квартале 2020 года югорчане подарили аферистам около ста миллионов рублей
Власти ХМАО проследят за нарушителями самоизоляции через «Цифровой пропуск»
В Сургутском районе полностью наладили дистанционное обучение
Югорчанам напомнили, как не пострадать от талых вод
Вор вытащил из аптеки Нефтеюганска деньги вместе с кассой
В приютах Югры запретили эвтаназию животных
В банке в Сургуте вновь обнаружили поддельные деньги
В Югре подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения коронавируса
Эксперты рассказали югорчанам, как выбрать лучший кулич к Пасхе
Строительство дорог в ХМАО будет идти по графику
В ХМАО ищут кандидатов в состав общественной наблюдательной комиссии
Для югорчан выпустили дневник самонаблюдения за здоровьем