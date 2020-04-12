Югорчанам пояснили порядок медосмотров и получения больничных листов в период пандемии

12 Апр 2020 2020-04-12T16:20:07+03:00

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Медосмотры в медицинских учреждениях ХМАО, включая частные, возможны даже во время периода самоизоляции.

- Профилактические осмотры для допуска к профессиональной деятельности проводятся с учетом соблюдения ограничений по количеству одномоментно присутствующих лиц в местах ожидания осмотра для допуска к трудовой деятельности, - прокомментировали в региональном оперативном штабе.

Что касается больничных листов. Их оформляют, если вы больны, или вернулись недавно из зарубежной поездки:

- Временный порядок получения больничных листов для вернувшихся из-за рубежа был введен, чтобы создать для них условия для самоизоляции. В остальных случаях лист выписывается в обычном режиме, - пояснили власти ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU