Югорчанам пояснили порядок медосмотров и получения больничных листов в период пандемии
Медосмотры в медицинских учреждениях ХМАО, включая частные, возможны даже во время периода самоизоляции.
- Профилактические осмотры для допуска к профессиональной деятельности проводятся с учетом соблюдения ограничений по количеству одномоментно присутствующих лиц в местах ожидания осмотра для допуска к трудовой деятельности, - прокомментировали в региональном оперативном штабе.
Что касается больничных листов. Их оформляют, если вы больны, или вернулись недавно из зарубежной поездки:
- Временный порядок получения больничных листов для вернувшихся из-за рубежа был введен, чтобы создать для них условия для самоизоляции. В остальных случаях лист выписывается в обычном режиме, - пояснили власти ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU