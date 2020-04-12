2020-04-12T11:11:44+03:00
Общество

На Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвой

Вместе с семьей и подальше от потенциальных опасностей заразиться
Руслан Савинов
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На Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвойНа Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвойФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала пояснения по поводу посещения храмов в Пасху.

- Торжественные богослужения будут, храмы будут работать для священнослужителей, для сотрудников религиозных организаций, включая тех, кто будет организовывать трансляцию на телевидении и радио региона, - заявила Комарова.

Известно, что в епархии Русской Православной Церкви разосланы рекомендации, которыми духовенству монастырей и приходов рекомендуется следовать:

- Руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия введенных органами власти ограничений, - говорится в рекомендациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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