На Пасху в Югре христиане ограничатся домашней молитвой
Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала пояснения по поводу посещения храмов в Пасху.
- Торжественные богослужения будут, храмы будут работать для священнослужителей, для сотрудников религиозных организаций, включая тех, кто будет организовывать трансляцию на телевидении и радио региона, - заявила Комарова.
Известно, что в епархии Русской Православной Церкви разосланы рекомендации, которыми духовенству монастырей и приходов рекомендуется следовать:
- Руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия введенных органами власти ограничений, - говорится в рекомендациях.
ИСТОЧНИК KP.RU