12 Апр 2020 2020-04-12T05:01:11+03:00

Погода в Югре 12 апреля: местами мокрый снег и весенний дождь Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже +8 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 12 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +8, +13 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.

В Сургуте станет облачно и не ожидается осадков. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +4, +6 градусов.

На Руси этот день называли «Иван Лествичник». По погоде отмечали: в этот день домовой «бесится» и не узнает домашних, а потому может причинить им вред.

ИСТОЧНИК KP.RU