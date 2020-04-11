11 Апр 2020 2020-04-11T22:58:56+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 12 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 12 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 апреля 2020 года: 41 человек, за сутки количество не изменилось.

К сожалению, состояние у двух пациентов - тяжелое, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Однако остальные 34 пациента в состоянии средней и легкой степени тяжести. А 5 человек ранее выздоровели и были выписаны.

- Я не хочу, чтобы эта болезнь настигла любого югорчанина, любого жителя нашей страны, моих близких. Поэтому я принимаю решения, выполняю их и обеспечиваю свое нежелание должным образом. Сокращение контактов – это сильное испытание для меня, но есть обстоятельства, - заявила во время прямой трансляции с жителями региона глава ХМАО Наталья Комарова.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 41 случай заболевания, пять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 5 649 жителей региона, а 6 694 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU