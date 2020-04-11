Десять киберпреступлений за сутки зарегистрировали в Югре

11 Апр 2020 2020-04-11T12:14:48+03:00

Югорчане лишились в общей сложности более 350 тысяч рублей

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Чаще всего «на удочку» мошенников попадались мужчины среднего возраста. Причем предлогом становится пресечения несанкционированного списания денежных средств, покупки или продажи товаров, сообщает пресс-служба управления МВД России по ХМАО – Югре.

Один из случаев кибермошенничества произошел с жителей окружной столицы. Мужчина чуть не лишился 50 тысяч рублей при покупке у незнакомца GPS-ошейника для своей собаки. Благо афера не удалась.

Не повезло 34-летнему вартовчанину, у него неизвестные похитили 9 тыс. рублей – такова была названная цена игровой консоли «Сони», объявление о продаже которой было опубликовано на «Авито».

На 15 тыс. рублей «накупила» детских принадлежностей молодая мама из Сургута. Коляска, кроватка и пеленальный комод для ребенка девушке приглянулись в социальной сети «Инстаграм». Разместил пост о продажи пользователь c ником store.supermama. После совершения заказа и оплаты продавец перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовные дела по всем фактам дистанционного мошенничества. Полиция Югры призывает жителей округа быть бдительными при совершении сделок удаленно. По всем подозрительным фактам сообщаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU