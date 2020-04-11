2020-04-11T12:14:48+03:00
Происшествия

Десять киберпреступлений за сутки зарегистрировали в Югре

Югорчане лишились в общей сложности более 350 тысяч рублей
Лина Орлова
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Чаще всего жертвами мошенников становятся мужчины среднего возраста. Фото: pixabay.comЧаще всего жертвами мошенников становятся мужчины среднего возраста. Фото: pixabay.com
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Чаще всего «на удочку» мошенников попадались мужчины среднего возраста. Причем предлогом становится пресечения несанкционированного списания денежных средств, покупки или продажи товаров, сообщает пресс-служба управления МВД России по ХМАОЮгре.

Один из случаев кибермошенничества произошел с жителей окружной столицы. Мужчина чуть не лишился 50 тысяч рублей при покупке у незнакомца GPS-ошейника для своей собаки. Благо афера не удалась.

Не повезло 34-летнему вартовчанину, у него неизвестные похитили 9 тыс. рублей – такова была названная цена игровой консоли «Сони», объявление о продаже которой было опубликовано на «Авито».

На 15 тыс. рублей «накупила» детских принадлежностей молодая мама из Сургута. Коляска, кроватка и пеленальный комод для ребенка девушке приглянулись в социальной сети «Инстаграм». Разместил пост о продажи пользователь c ником store.supermama. После совершения заказа и оплаты продавец перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовные дела по всем фактам дистанционного мошенничества. Полиция Югры призывает жителей округа быть бдительными при совершении сделок удаленно. По всем подозрительным фактам сообщаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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