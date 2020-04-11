Коронавирус в Югре, последние новости на 11 апреля 2020: в Сургуте ухудшилось состояние двух пациентов

11 Апр 2020 2020-04-11T10:48:59+03:00

Состояние у двух пациентов тяжелое. Фото: депздрав Югры

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 11 апреля 2020 [видео]

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Двум больным коронавирусной инфекцией COVID-19 инфекционного отделения сургутской областной клинической больницы стало хуже, одного из них подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает оперативный штаб Ханты-Мансийского автономного округа.

– На 11:30 11 апреля 2020 года состояние у двух пациентов тяжелое, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные 34 пациента в состоянии средней и легкой степени тяжести, – цитирует оперштаб департамент здравоохранения Югры.

Глава депзрава Югры Алексей Добровольский ответил вопросы жителей округа, видео опубликовали в оперштабе региона. В частности, северян интересует, передается ли коронавирус через табачный дым, будут ли проверять всех беременных на коронавирус, где находятся заболевшие.

Актуальную информацию и помощь можно получить, позвонив по номерам телефонов:

8-800-301-68-88 – Единая горячая линия в Югре по Covid-19;

8-800-200-01-12 – Единая горячая линия;

8-800-555-49-43 – горячая линия Роспотребнадзора РФ;

8-800-100-86-03 – горячая линия» депздрава Югры;

8-800-200-34-11 – горячая линия ОНФ для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам;

8-800-200-59-65 – горячая линия «Единой России» для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Напомним, накануне югорская «Комсомолка» сообщала, что пять человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/772468" frameborder="0"></iframe> Глава депзравда Югры Алексей Добровольский ответил вопросы жителей округа об эпидемиологический ситуации в округе.Ирина Ромашкина

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ИСТОЧНИК KP.RU