10 Апр 2020 2020-04-10T22:57:49+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 11 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 11 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 апреля 2020 года: 41 человек, то есть за сутки не изменилось. Однако на одного полностью выздоровевшего больше. Итого: пять человек в регионе полностью оправились от перенесенной инфекции.

- На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 в Югре находятся семь человек. В трех обсерваторах на территории округа наблюдаются 42 человека, признаков заболевания у них нет.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 42 случай заболевания, пять человек полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 6 751 житель региона, а 5 589 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU