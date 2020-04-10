2020-04-10T16:22:02+03:00
Общество

Глава Сургутского района рассказал о видах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса

Карантинные меры влияют на предпринимателей не лучшим образом
Руслан Савинов
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Глава Сургутского района рассказал о видах поддержки бизнеса во время пандемии коронавирусаГлава Сургутского района рассказал о видах поддержки бизнеса во время пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой из-за невозможности проведения личного приема граждан ответил на их вопросы в онлайн-режиме в соцсетях. Он признал, что по причине карантинных ограничений бизнес находится под ударом.

- Выстоять предпринимателям должны помочь меры поддержки, принятые на федеральном, региональном и местном уровнях. Я имею в виду, например, окружные налоговые послабления. А также меры поддержки за счет местного бюджета, которых в Сургутском районе более 80. Плюс мы вводим отсрочку платежей за аренду муниципального имущества и муниципальной земли в течение 2020 года, - сообщил Трубецкой.

Также стало известно, что расширен писок видов деятельности, по которым возможно получить выплаты размером до 400 тысяч рублей. Прорабатывается возможность введения дополнительных субсидий: компенсацию заработной платы работникам в размере МРОТ и компенсацию коммуналки:

- В первую очередь будем поддерживать тех, кто уже получал меры поддержки от администрации района, с тем, чтобы эти предприятия могли продолжить свою работу. Также на эту меру могут рассчитывать представители бизнеса, которые исправно платят налоги в районную казну, - подвел итог глава муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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