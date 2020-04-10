2020-04-10T16:18:13+03:00
Общество

Более 130 предприятий ХМАО организовали производство масок

Список ателье прилагается
Руслан Савинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ХМАО в условиях нехватки средств индивидуальной защиты более 130 швейных предприятий и ателье обустроили производство многоразовых масок.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, основные предприятия страны уже во много раз нарастили объем их промышленного производства, за работу принялась и легкая промышленность.

- Теперь свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции вносят швейные предприятия, индивидуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские и предприятия народных художественных промыслов всех муниципалитетов Югры, - подвели итоги региональные власти.

Добавим, что перечень производителей масок размещен в рубрике «Наши герои» на сайте департамента промышленности ХМАО. Сведения о новых производствах в списке постоянно обновляют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Сургутского района рассказал о видах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Более 130 предприятий ХМАО организовали производство масок
Лучшего врача скорой помощи региона определили в Югре
В первом квартале 2020 года югорчане подарили аферистам около ста миллионов рублей
Власти ХМАО проследят за нарушителями самоизоляции через «Цифровой пропуск»
В Сургутском районе полностью наладили дистанционное обучение
Югорчанам напомнили, как не пострадать от талых вод
Вор вытащил из аптеки Нефтеюганска деньги вместе с кассой
В приютах Югры запретили эвтаназию животных
В банке в Сургуте вновь обнаружили поддельные деньги
В Югре подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения коронавируса
Эксперты рассказали югорчанам, как выбрать лучший кулич к Пасхе
Строительство дорог в ХМАО будет идти по графику
В ХМАО ищут кандидатов в состав общественной наблюдательной комиссии
Для югорчан выпустили дневник самонаблюдения за здоровьем