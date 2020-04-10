Более 130 предприятий ХМАО организовали производство масок

10 Апр 2020 2020-04-10T16:18:13+03:00

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В ХМАО в условиях нехватки средств индивидуальной защиты более 130 швейных предприятий и ателье обустроили производство многоразовых масок.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, основные предприятия страны уже во много раз нарастили объем их промышленного производства, за работу принялась и легкая промышленность.

- Теперь свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции вносят швейные предприятия, индивидуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские и предприятия народных художественных промыслов всех муниципалитетов Югры, - подвели итоги региональные власти.

Добавим, что перечень производителей масок размещен в рубрике «Наши герои» на сайте департамента промышленности ХМАО. Сведения о новых производствах в списке постоянно обновляют.

ИСТОЧНИК KP.RU