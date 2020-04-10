Более 130 предприятий ХМАО организовали производство масок
В ХМАО в условиях нехватки средств индивидуальной защиты более 130 швейных предприятий и ателье обустроили производство многоразовых масок.
По данным Министерства промышленности и торговли РФ, основные предприятия страны уже во много раз нарастили объем их промышленного производства, за работу принялась и легкая промышленность.
- Теперь свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции вносят швейные предприятия, индивидуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские и предприятия народных художественных промыслов всех муниципалитетов Югры, - подвели итоги региональные власти.
Добавим, что перечень производителей масок размещен в рубрике «Наши герои» на сайте департамента промышленности ХМАО. Сведения о новых производствах в списке постоянно обновляют.
ИСТОЧНИК KP.RU