2020-04-10T15:26:21+03:00
Общество

Лучшего врача скорой помощи региона определили в Югре

Победительница живет в Нефтеюганске
Руслан Савинов
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Лучшего врача скорой помощи региона определили в Югре. Фото депздрава ХМАО.Лучшего врача скорой помощи региона определили в Югре. Фото депздрава ХМАО.
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В ХМАО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей 2020. В номинации «Лучший врач скорой медпомощи» победу одержала старший врач «Нефтеюганской городской станции скорой медпомощи» Ирина Сковбель.

Отметим, что Ирина Сковбель работает на станции с 2009 года.

- При возникновении сложных клинических ситуаций, в любое время суток, коллеги обращаются за советом и помощью именно к ней. Незамедлительно готова выехать к «тяжелому» пациенту, на место ДТП и для ликвидации ЧС. За все время работы помощь доктора, в том числе специализированную, получили около десяти тысяч жителей города и района, - так охарактеризовали коллеги Ирину.

Также с 2010 года Сковбель ведет педагогическую деятельность по массовому обучению гражданского населения и работников служб экстренного реагирования навыкам оказания первой помощи пострадавшим

ИСТОЧНИК KP.RU

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