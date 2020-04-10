10 Апр 2020 2020-04-10T14:56:46+03:00

В первом квартале 2020 года югорчане подарили аферистам около ста миллионов рублей Фото: pixabay.com

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За первые три месяца 2020 года в полицию Югры обратились более 1200 потерпевших с заявлениями о том, что стали жертвами аферистов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года цифра увеличилась более чем в два раза.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, в общей сложности югорчане перевели мошенникам 100 миллионов рублей.

- Среди популярных схем обмана: покупка - продажа товаров на сайтах бесплатных объявлений, «Авито» и «Юла», якобы пресечение несанкционированного списания денег со счетов, а также участие в финансовых пирамидах, - пояснили стражи порядка.

Отметим, что самая крупная в 2020 году афера случилась в Пыть-Яхе. Местный житель стал жертвой брокер-мошенников: за две недели он перевел неизвестным более двух млн рублей в надежде заработать в десятки раз больше.

ИСТОЧНИК KP.RU