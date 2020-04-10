В Сургутском районе полностью наладили дистанционное обучение

10 Апр 2020 2020-04-10T14:36:53+03:00

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В Сургутском районе из 17 322 учеников к дистанционным урокам приступили 16 928 школьников, то есть 98 % всех учащихся муниципалитета.

Как отметили в пресс-службе администрации района, недостающие 2% - это те дети, чьи родители написали заявление в школу о том, что выехали за пределы региона.

- Удаленность наших поселений – это специфика района, но все дистанционное обучение организовано таким образом, что нас объединяет единая платформа. Вся работа выстроена с использованием цифровой образовательной платформы – «ГИС - Образование Югры», - пояснила директор департамента образования и молодежной политики муниципалитета Ольга Кочурова

ИСТОЧНИК KP.RU