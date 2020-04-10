Югорчанам напомнили, как не пострадать от талых вод
Спасатели ХМАО предупреждаю, что резкое потепление может спровоцировать, интенсивное таяние снега в населенных пунктах. Талые воды могут стать причиной подтоплений особо пониженных участков местности.
- Вода может оказаться не только в огородах и дворах, но и в подвальных, и в жилых помещениях. Домовладельцам необходимо заранее вывезти снег со двора, вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, следить за их состоянием, - дали рекомендации в пресс-службе МЧС Югры.
Отмечается, что меры, принятые своевременно, помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения водой.
ИСТОЧНИК KP.RU