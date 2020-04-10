2020-04-10T14:24:31+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, как не пострадать от талых вод

Меры, принятые своевременно, помогут избежать ущерба
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили, как не пострадать от талых водЮгорчанам напомнили, как не пострадать от талых водФото: pixabay.com
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Спасатели ХМАО предупреждаю, что резкое потепление может спровоцировать, интенсивное таяние снега в населенных пунктах. Талые воды могут стать причиной подтоплений особо пониженных участков местности.

- Вода может оказаться не только в огородах и дворах, но и в подвальных, и в жилых помещениях. Домовладельцам необходимо заранее вывезти снег со двора, вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, следить за их состоянием, - дали рекомендации в пресс-службе МЧС Югры.

Отмечается, что меры, принятые своевременно, помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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