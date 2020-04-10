Вор вытащил из аптеки Нефтеюганска деньги вместе с кассой

10 Апр 2020 2020-04-10T14:03:00+03:00

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В полицию Нефтеюганска обратился сотрудник одной из аптек города с заявлением о том, что ночью неизвестный проник в помещение и похитил кассовый кассу с 30 тысячам рублей внутри.

- Установлено, что злоумышленник проник в аптечный пункт через окно, выдавив стекло. Вскоре был задержан 22-летний подозреваемый, местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», молодого человека заключили под стражу. Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до шести лет. Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU