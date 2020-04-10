В приютах Югры запретили эвтаназию животных

10 Апр 2020 2020-04-10T15:36:10+03:00

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Власти ХМАО единогласно поддержали документ по изменению порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания в них. Так, приюты должны будут принимать животных от юрлиц и ИП, занимающихся отловом.

- Все бездомные животные, в десятидневный срок не нашедшие нового владельца, будут обработаны против паразитов, пройдут вакцинацию, стерилизацию, маркирование, включающее чипирование, - пояснили в пресс-служба правительства Югры.

Особо стоит отметить, что эвтаназия животных в приютах запрещена, за исключением гуманной эвтаназии по жизненным показателям. Животные могут содержаться в приютах вплоть до наступления естественной смерти либо до момента возвращения на прежние места обитания, а также до момента передачи владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU