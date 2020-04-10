2020-04-10T13:30:38+03:00
Происшествия

В банке в Сургуте вновь обнаружили поддельные деньги

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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В банке в Сургуте вновь обнаружили поддельные деньгиВ банке в Сургуте вновь обнаружили поддельные деньгиФото: pixabay.com
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Югре накануне, 9 апреля, случилось 32 преступления. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 17 нарушений закона, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, две кражи, угон и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, 31-летний вартовчанин из квартиры дома по проспекту Победы после совместного распития алкоголя похитил сотовый у женщины. Сумма ущерба - 11600 рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде

Тем временем в дежурную часть полиции Сургута обратилась кассир одного из банков. В финансовом учреждении при пересчете наличных изъяли поддельные пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в ХМАО за минувшие сутки раскрыли пять ранее произошедших преступлений и выявили более четырех тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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