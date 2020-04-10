В Югре подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения коронавируса
Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документ о мерах по предотвращению коронавируса, в котором подробно описываются созданные в регионе на сегодняшний день обсерваторы.
Итак, в Югре подготовлены 18 обсерваторов, чтобы сдержать распространение инфекции. Суммарное количество коек в этих учреждениях – 1 121. Наибольшим числом мест из всех медучреждений из списка располагает обсерватор в Нягани: 154.
Напомним, по состоянию на сегодня, 10 апреля, ситуация такова: 41 случай заболевания, четыре человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 102 жителя региона, а 5 238 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU