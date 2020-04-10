2020-04-10T13:19:21+03:00
Общество

В Югре подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения коронавируса

Больше всего мест в медучреждении в Нягани
Руслан Савинов
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В Югре подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения коронавирусаВ Югре подготовили 18 обсерваторов для предотвращения распространения коронавирусаФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документ о мерах по предотвращению коронавируса, в котором подробно описываются созданные в регионе на сегодняшний день обсерваторы.

Итак, в Югре подготовлены 18 обсерваторов, чтобы сдержать распространение инфекции. Суммарное количество коек в этих учреждениях – 1 121. Наибольшим числом мест из всех медучреждений из списка располагает обсерватор в Нягани: 154.

Напомним, по состоянию на сегодня, 10 апреля, ситуация такова: 41 случай заболевания, четыре человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 102 жителя региона, а 5 238 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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