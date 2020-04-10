2020-04-10T13:10:37+03:00
Общество

Эксперты рассказали югорчанам, как выбрать лучший кулич к Пасхе

Обращаем внимание на состав, цвет и общий внешний вид
Руслан Савинов
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Эксперты рассказали югорчанам, как выбрать лучший кулич к ПасхеЭксперты рассказали югорчанам, как выбрать лучший кулич к ПасхеФото: pixabay.com
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Специалисты пояснили жителям ХМАО, на что обратить внимание при покупке готового кулича. По словам представителей Роспотребнадзора Югры, в составе хорошего продукта все ингредиенты максимально приближены к домашним, а значит, натуральны:

- Яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Если в выпечке нет натуральных яиц, кулич очень быстро зачерствеет, - акцентировали внимание эксперты.

Что касается цвета: если мякоть кулича желтая, значит производитель использовал натуральные желтки, хотя, недобросовестные пекари подкрашивают тесто куркумой - обман выдаст запах заморской специи. Верхушка кулинарного продукта должна быть сухой:

Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, ведь во влажной среде при наличии большого количества сахара окислительные процессы идут очень быстро, - заметили специалисты Роспотребнадзора ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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