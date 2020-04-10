10 Апр 2020 2020-04-10T12:36:16+03:00

Строительство дорог в ХМАО будет идти по графику Фото: pixabay.com

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Подготовка к строительству социально важных дорог в Югре идет по плану: организации, занятые в сфере дорожного хозяйства, следуют ранее утвержденным планам. Изменений не предвидится даже на фоне принятых мер по предупреждению распространения коронавируса в регионе и в отношении

Например, в октябре 2021 года запланировано открытие участка дороги длиной 2,5 километра в поселке Белый Яр. Трасса позволит в будущем построить в поселке 250 тысяч квадратных метров жилья.

- Работы по строительству объекта ведутся с опережением графика производства работ. Объект нам очень нужен, мы ориентируем подрядчика сдать его в 2020 году, - уточнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Добавим, что на объекте осталось сделать асфальтирование, тротуары и благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU