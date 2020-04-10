2020-04-10T11:38:48+03:00
Общество

В ХМАО ищут кандидатов в состав общественной наблюдательной комиссии

Прием заявлений уже стартовал
Руслан Савинов
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В ХМАО ищут кандидатов в состав общественной наблюдательной комиссииВ ХМАО ищут кандидатов в состав общественной наблюдательной комиссииФото: pixabay.com
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Общественная палата России с 10 апреля объявляет о начале выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ. Этим людям предстоит курировать обеспечение прав человека в местах принудительного содержания и содействие лицам в местах принудительного содержания.

- Прием заявлений от общественных объединений продлится 60 дней с момента публикации уведомления секретаря общественной палаты России о начале процедуры в «Российской газете» – до 9 июня, - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Поступившие документы с 10 по 29 июня рассмотрит совет общественной палаты РФ. Затем будут вручены мандаты членам общественной наблюдательной комиссии.

Более подробную информацию о выдвижении кандидатур можно получить на сайте федеральной общественной палаты или по телефону: +7 (495) 221-83-63 (доб. 8029).

ИСТОЧНИК KP.RU

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