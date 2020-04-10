В ХМАО ищут кандидатов в состав общественной наблюдательной комиссии
Общественная палата России с 10 апреля объявляет о начале выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ. Этим людям предстоит курировать обеспечение прав человека в местах принудительного содержания и содействие лицам в местах принудительного содержания.
- Прием заявлений от общественных объединений продлится 60 дней с момента публикации уведомления секретаря общественной палаты России о начале процедуры в «Российской газете» – до 9 июня, - пояснили в пресс-службе правительства региона.
Поступившие документы с 10 по 29 июня рассмотрит совет общественной палаты РФ. Затем будут вручены мандаты членам общественной наблюдательной комиссии.
Более подробную информацию о выдвижении кандидатур можно получить на сайте федеральной общественной палаты или по телефону: +7 (495) 221-83-63 (доб. 8029).
ИСТОЧНИК KP.RU