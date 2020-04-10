2020-04-10T10:55:14+03:00
Общество

Для югорчан выпустили дневник самонаблюдения за здоровьем

Документ поможет уберечься от стресса
Руслан Савинов
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Для югорчан выпустили дневник самонаблюдения за здоровьемДля югорчан выпустили дневник самонаблюдения за здоровьемФото: pixabay.com
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В ХМАО разработали дневник самонаблюдения за состоянием здоровья. Подробнее об этом сообщила пресс-служба департамента соцразвития и Югры.

Известно, что дневник внедряют во всех учреждения соцобслуживания региона. Он разработан для снижения тревоги и страха у населения во время пандемии коронавируса.

- Благодаря этому документу югорчане могут наблюдать за состоянием здоровья: ежедневно отслеживать уровень температуры тела, пульс, а также наличие или отсутствие респираторных синдромов: кашель, одышка, боли в горле и многие другие, - пояснили разработчики дневника.

Также в 9-страничном документе есть телефоны горячих линий и прочая справочная информация. Скачать дневник можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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