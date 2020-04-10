Югорчанин ответит за кражу железобетонной плиты

10 Апр 2020 2020-04-10T10:44:39+03:00

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В августе 2019 года инспекторы ДПС Нефтеюганского района остановили подозрительный автомобиль.

- Оперативники выяснили, что железобетонная плита, которую везли задержанные, краденная. Вором оказался пассажир - неработающий ранее судимый 49-летний житель Пыть-Яха, - пояснили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Следователи вскоре установили причастность подозреваемого к совершению еще одной кражи, 25 метров медного кабеля, мимо которых он не смог спокойно проехать.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU