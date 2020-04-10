Югорчанам ослабили режим самоизоляции
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала дополнительное приложение к постановлению о мерах по предотвращению к распространению коронавируса. Из текста документа ясно, что для югорчан расширен перечень послаблений в режиме.
Например, можно следовать к парикмахерским салонам, салонам красоты и косметическим салонам по предварительной записи.
Отдельным пунктом прописан режим посещения дачных участков:
- Граждане могут покидать места пребывания для следования к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам, - говорится в документе.
Приложение вступило в силу накануне, 9 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU