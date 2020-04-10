2020-04-10T10:07:03+03:00
Общество

Югорчанам ослабили режим самоизоляции

Можно посещать парикмахерские и ездить на дачу
Руслан Савинов
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Югорчанам ослабили режим самоизоляцииЮгорчанам ослабили режим самоизоляцииФото: pixabay.com
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала дополнительное приложение к постановлению о мерах по предотвращению к распространению коронавируса. Из текста документа ясно, что для югорчан расширен перечень послаблений в режиме.

Например, можно следовать к парикмахерским салонам, салонам красоты и косметическим салонам по предварительной записи.

Отдельным пунктом прописан режим посещения дачных участков:

- Граждане могут покидать места пребывания для следования к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам, - говорится в документе.

Приложение вступило в силу накануне, 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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