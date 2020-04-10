10 Апр 2020 2020-04-10T09:30:07+03:00

Киргиза осудят в Нижневартовске за торговлю гашишем Фото: pixabay.com

Мужчине грозят десятки лет тюрьмы и большой штраф

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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого уроженца Киргизии. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Следствие установило: обвиняемый для получения прибыли от сбыта наркотиков на в Нижневартовске купил у неустановленного лица гашиш. Он планировал его расфасовать для дальнейшей перепродажи.

Вскоре киргиза задержали полицейские. У него изъяли около 150 грамм наркотических запрещенных веществ.

Судом заключил подозреваемого под стражу. Виновному может грозить максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU