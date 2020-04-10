10 Апр 2020 2020-04-10T09:21:46+03:00

В жилом доме на улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске вспыхнул пожар. Фото МЧС ХМАО.

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Огнеборцам Югры накануне, 9 апреля, в 23:28 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Нижневартовске на улице Ханты-Мансийская. Подробности стали известны от пресс-службы регионального МЧС.

- Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. На ликвидацию пожара выезжали тринадцать специалистов МЧС и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили спасатели.

Специалисты напомнили, что всякий брошенный окурок или спичка может вызвать возгорание. Отобенно следует избегать курения в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары с гибелью людей.

- Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда они вспыхнут, вызывайте электромонтера, - напомнили спасатели

ИСТОЧНИК KP.RU